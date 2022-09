Disney, Dyson, Mazda Werbekunden fordern von Twitter Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch

Für Twitter ärgerlich ist, dass Ghost Data offenbar seine Werbekunden damit konfrontierte, dass ihre Anzeigen neben solchen Inhalten auftauchten. Bereits vor Jahren hatte Google ähnliche Probleme mit der Videoplattform YouTube, weil Werbung neben Inhalten von Nazis und Terrorsympathisanten auftauchte . Auch sexualisierte Inhalte sorgten für Ärger. Viele Marken stellten daraufhin ihre Werbung auf der Videoplattform ein, sodass YouTube die Werbefinanzierung umstellen musste. Seither müssen Kanäle erst manuell freigeschaltet werden, bevor sie Werbegelder kassieren können. Im Unterschied dazu werden Twitteraccounts aber nicht unmittelbar an Werbeerlösen der Plattform beteiligt.

Der Kurznachrichtendienst entschied sich im jetzigen Fall für die Flucht nach vorn. In einer E-Mail an Werbekunden erklärte Twitter am Mittwoch, man habe »entdeckt, dass Anzeigen innerhalb von Profilen liefen, die mit dem öffentlichen Verkauf oder der Aufforderung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu tun hatten«.

Twitter verdient sein Geld vor allem mit Werbung

Aus den Transparenzberichten auf der Unternehmensseite geht hervor, dass Twitter im vergangenen Jahr mehr als eine Million Konten wegen einer sexuellen Ausbeutung von Kindern gesperrt hat.