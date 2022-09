Stellt man also die visuellen Unterschiede hintan, ergibt sich für die SPD offenbar eine Art politische Skala der Kriegseintrittswahrscheinlichkeit je Waffe, die Putin-Durchdrehskala (PDS). Die Enden der Skala lassen sich gut einschätzen: Gar nichts zu liefern, liegt bei 0, klar. Fünftausend Helme sind eine 1. Eine an die Ukraine gelieferte, sofort einsatzfähige Atomwaffe müsste dann die 100 markieren. Die SPD geht also ungefähr davon aus, dass Flakpanzer wie der Gepard bei 25 liegen, wohingegen Schützenpanzer wie der Marder mit geschätzten 37 bereits in den problematischen Bereich hinein – Moment. Das ist ja alles kompletter Unfug! Es ist nämlich eine Diskussion, die von der Berechenbarkeit des vollständig Irrationalen, weil ohnehin ideologisch Ausgedachten ausgeht. Die SPD möchte den hochgradig irrationalen, also unberechenbaren Putin trotzdem noch nach dem Kriterium der Rationalität bewerten. Deshalb wirkt ihr kommunikatorisches Getänzel um deutsche Panzer so absurd. Es ist strukturell nicht weit entfernt davon, die Zukunft aus der Lage hingeworfener Hühnerknochen bewerten zu wollen: Man erhofft sich eine Logik, wo es keine gibt. Man möchte Garantien haben, die es nicht gibt, weil es sie nicht geben kann.

Halbherzigkeit ist die beste Lösung

Der verlorene Twitter-Sohn und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gibt die Essenz dieser SPD-Absurdität wieder : »…dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen«. Aha, der Überfall auf die Ukraine mit allerhand Quatschbegründungen wie »Es gibt die Ukraine gar nicht« ist aus Sicht der SPD also rational? Zugleich unterstellt Kühnert im Einklang mit der Bremsseele der SPD, dass die größere Gefahr von der Bekämpfung von Putin ausginge und nicht von einem Sieg Putins. Das ist nicht die Einschätzung der meistgefährdeten Länder wie Polen oder den baltischen Staaten und auch nicht die der Nato oder der USA. Sie alle sehen die größte Gefahr darin, dass Putin mit seinem Überfall durchkommt. Man muss das nicht so sehen, natürlich, und in die Zukunft kann auch niemand schauen – aber welche Haltung auch immer man hat, in keinem Fall lautet die Antwort: Halbherzigkeit ist die beste Lösung!