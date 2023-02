Gazprom-Tochter gehackt

Gazprom Media hat der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti inzwischen einen Angriff auf die eigene Infrastruktur bestätigt. Der Konzern betreibt eine Reihe von TV- und Radiosendern in Russland. In sozialen Medien wurde ein Bild verbreitet, in dem sich ein Mann vor einer Rakete in Sicherheit zu bringen versucht. Es soll von lokalen TV-Sendern zusammen mit dem Fehlalarm ausgestrahlt worden sein.