Auch Deutschland ist von solchen Attacken betroffen. So haben unbekannte Angreifer am Montag versucht, die neue Plattform des deutschen Entwicklungsministeriums für eine Beteiligung am Wiederaufbau in der Ukraine lahmzulegen. Der Angriff habe wenige Stunden nach Bekanntmachung des neuen Angebots am Montagnachmittag begonnen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. »Der Angriff dauerte mehrere Stunden und es wurden verschiedene Angriffsvarianten gefahren«, teilte er der Nachrichtenagentur dpa mit. Später konnte die Plattform , die als Anlaufstelle für Hilfsorganisationen, Unternehmen und Initiativen zum Wiederaufbau der Ukraine dienen soll, wieder online gehen.