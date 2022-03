Dezentrale Infrastruktur Warum das ukrainische Internet noch immer läuft

Eine Kolumne von Sascha Lobo

Das Netz in der Ukraine widersteht dem russischen Angriffskrieg. Das liegt an den unermüdlichen Technikern vor Ort, an der Hilfe von Elon Musk – und an einem historischen US-Experiment.