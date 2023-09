Kurz vor der Veröffentlichung der Biografie »Elon Musk« von Walter Isaacson ging ein Auszug daraus um die Welt: »Elon Musk hat im vergangenen Jahr heimlich seine Ingenieure angewiesen, das Starlink-Satelliten-Netzwerk in der Nähe der Krimküste abzuschalten, um einen ukrainischen Überraschungsangriff auf die russische Flotte zu unterbrechen«, schrieb beispielsweise CNN am vergangenen Freitag. In der »Washington Post« erschien der entsprechende Auszug aus dem Buch. Der SPIEGEL veröffentlichte eine Meldung mit Bezug auf die US-Medien. Und auch im Interview mit dem SPIEGEL stellte Isaacson die Begebenheit so dar. Musk soll Angst gehabt haben, dass Russland auf den Drohnenangriff mit einem Atomschlag gegen die Ukraine reagieren könnte.