Es gibt dieses durch und durch wunderbare Video eines Welpen auf einer Terrasse. Er spielt neben seiner Mutter tollpatschig mit einem Ball, herzallerliebst. Dann macht er ein Schrittchen zurück und sieht einen Zweig, mit dem er sich natürlich sofort beschäftigen muss, supersüß. Dann juckt es ihn am Bauch, er kratzt sich, bezaubernd. Aber er ist noch so taumelig, dass er dabei umfällt, turboniedlich. Wodurch sowohl Zweig als auch Ball in sein Blickfeld geraten. Er schaut hin und her, entscheidet sich für den Ball, steht auf, läuft darauf zu, verliert Zehntelsekunden später das Interesse, awwwwh, sieht dafür aber die filmende Person und stürmt auf sie zu. Video zu Ende, man muss es sich sofort noch mal ansehen und dann noch mal.

Wir, die digitalen Gesellschaften in den liberalen Demokratien, haben ein Problem, ein Meta-Problem, das mit fast allen anderen Problemen und vor allem mit deren Lösungen zu tun hat. Was unsere gesellschaftliche Aufmerksamkeit angeht, sind wir dieser Welpe.

Wir sind erstens nicht in der Lage, uns mit mehr als einem Großthema zur Zeit zu beschäftigen. Wir sind zweitens nicht in der Lage, einem Großthema über längere Zeit zu folgen, wenn es nicht ständig neue, möglichst sensationelle Entwicklungen gibt. Wir sind drittens nicht in der Lage, das Dringende vom Wichtigen zu unterscheiden. Ich nenne es das Welpen-Problem: In der digitalen Mediengesellschaft haben wir bisher kein Prinzip der nachhaltigen Aufmerksamkeit entwickeln können.

Das Welpen-Problem hat eine Reihe schwieriger Folgen. Die Pandemie zum Beispiel war in dem Moment vorbei, als der russische Überfall auf die Ukraine begann, eben weil in unseren Köpfen nur ein Großthema Platz hat. Wir sind nur eingeschränkt in der Lage, die enorm wichtige Korrektivfunktion in Form von öffentlichem Druck aufrechtzuerhalten. Noch bevor sich dieser Druck wirksam auf die Verantwortlichen entfalten kann, wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Der beste Trick, um sich vor der Übernahme politischer Verantwortung, wie etwa einem Rücktritt, zu drücken, ist deshalb simples Abwarten, bis die Empörungsenergie verpufft und die Empörten weitergezogen sind. Aussitzen war schon zu Kohls Zeiten möglich, doch heute dauert es nicht mehr Monate, sondern oft nur Stunden. Mediale Themen haben eine extrem kurze Halbwertszeit, ihre Dringlichkeit verblasst zu schnell.

Gewöhnung an das nicht Hinnehmbare Eine andere, schwierige Folge des Welpen-Problems ist, dass wir sogar von Monstrositäten verstörend schnell gelangweilt scheinen. Mitte April twitterte die aktuelle deutsche Instanz für Kriegserklärung, Carlo Masala, Twitterer, Podcaster und nebenbei Professor für internationale Politik an der Bundeswehruniversität: »Die deutsche Gesellschaft wird langsam kriegsmüde . Was Gefährlicheres kann der Ukraine nicht passieren«. Diese Kriegsmüdigkeit ist eine Form von Gewöhnung an das eigentlich nicht Hinnehmbare. Man kann das als Schutzfunktion betrachten, weil niemand es unbeschadet schafft, dauerhaft alarmiert zu sein. Irgendwann aber kann zur Gewöhnung eine Schuldabwehr hinzukommen. Weil wir uns nicht zugestehen wollen, uns an das Monströse zu gewöhnen, suchen und finden wir Argumente, warum das Monströse doch nicht so monströs oder die Abkehr aus anderen Gründen richtig ist. Wir wären ja gern mit voller Kraft auf der Seite der Ukraine, aber der Botschafter ist so frech.

Die vielleicht bitterste Folge des Welpen-Problems aber sind die vielen Katastrophen, Radikalitäten, Unfassbarkeiten, die deshalb gar nicht erst zum Thema werden. Sie bleiben eine Randnotiz, obwohl sie Großthemen werden müssten. Ein Tropfen Restaufmerksamkeit Gerade erst hätte sich in Deutschland ein Fall wie der von George Floyd entwickeln können, dessen Ermordung weltweit für Aufruhr sorgte und zur Bildung der Bewegung Black Lives Matter führte. In Mannheim ist ein Mann mit türkischen Wurzeln nach der gewalttätigen Festnahme durch die Polizei gestorben. Es gibt Videoaufnahmen davon, die schwer zu ertragen sind. Das Thema ist bisher trotzdem nicht groß geworden.

Neben Rassismus kann einer der Gründe dafür sein, dass bisher nicht alle Details klar sind – aber das ist ohnehin selten der Fall. Tatsächlich aber halte ich für den ausschlaggebenden Grund, dass derzeit ein Großteil der Aufmerksamkeit vom Thema Ukraine absorbiert wird, samt der begleitenden Debatten, der Offenen Briefe, grotesken russischen Nazivergleichen und den weltweiten Diskussionen um die Konsequenzen des Kriegs. Die wenigen verbleibenden Tropfen Restaufmerksamkeit werden durch die spätpandemischen Wirren aufgesogen. Ansonsten reicht es nur für thematische Stichflämmchen und Strohfeuerchen. Eine Vielzahl von Themen würde viel mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die fundamentalistische, religiöse Rechte steht in den USA kurz davor, dass Recht auf Abtreibung für Menschen mit Gebärmutter radikal einzuschränken. Die einflussreichste Online-Publikation der Welt, das inzwischen zum Axel-Springer-Verlag gehörende Politico, hat dazu ein höchst spektakuläres Leak veröffentlicht : den Entwurf eines Urteils des Supreme Court, des höchsten, politisch extrem mächtigen US-Gerichts. Die von Trump herbeigeschummelte, rechte Mehrheit in diesem Gremium drängt nicht nur auf die Abschaffung des generellen Rechts auf Abtreibung, sondern legt auch den Grundstein für eine Zukunft der Sorte »The Handmaid's Tale« light: Bis zu 30 Bundesstaaten könnten die Ehe für Homosexuelle verbieten, bis zu zwölf sogar homosexuellen Geschlechtsverkehr.

In Texas, das wegen des etwas kantigen amerikanischen Rechtssystems eine Schlüsselrolle spielt, wurde kürzlich eine verzweifelte Frau aufgrund einer Abtreibung wegen Mordes angeklagt. Die Anklage wurde fallen gelassen, aber man muss diese Vorgänge als Zähnefletschen betrachten. So extremistisch diese Entwicklung, so wenig Echo hat sie in Deutschland verursacht, weil – oh, ein Ball! Und ein Zweig! Katastrophen versanden Am gefährlichsten ist das Welpen-Problem vermutlich bezogen auf die Klimakatastrophe. Vor ein paar Wochen wurde ein eigentlich höchst alarmierender IPCC-Bericht veröffentlicht, er hat kaum Echo gefunden. Ende April herrschten in Teilen von Indien bis zu 62 Grad Celsius an der Erdoberfläche. Das ist zwar nicht zu verwechseln mit der Lufttemperatur (die lag bei fast 50 Grad), aber die Frühlingshitze ist so extrem, dass Teile des Landes am Rande der Unbewohnbarkeit liegen. Es ist Anfang Mai, und Indien wird von der vierten Hitzewelle getroffen – in diesem Jahr.

Auch von der Eisschmelze an Nord- und Südpol könnten mittelfristig lebensbedrohliche Sensationen berichtet werden. Und sie werden auch berichtet, aber sie streifen nur kurz die öffentliche Aufmerksamkeitsschwelle und versanden dann in den fachlich interessierten Zirkeln. Nischenthemen werden sichtbar Die Frage bleibt, warum das geschieht. Dass unsere Aufmerksamkeit eine endliche Ressource ist, liegt nahe. Und ebenso, dass die Nachrichten von sozialen und redaktionellen Medien so schnell und ritualisiert durchgetauscht werden, dass weder in den Trending Topics noch auf der Startseite großer Medien länger als ein paar Stunden, maximal einen Tag lang, der gleiche Inhalt stehen kann. Hier möchte ich eine neue, vielleicht überraschende Theorie in den Raum stellen. Das Welpen-Problem soll nicht die tausendste Klage über die Welt sein, die immer schnelllebiger, komplexer und oberflächlicher wird. Denn eigentlich handelt es sich beim Welpen-Problem um das Anzeichen einer strukturellen Verbesserung. Soziale Medien haben dazu beigetragen, dass Themen in die Öffentlichkeit gelangen, die zuvor kaum eine Chance hatten. Davon profitieren vor allem Minderheiten und gesellschaftliche Gruppierungen, die bis dahin redaktionell ignoriert werden konnten. Gut zu erkennen ist das bei geschlechtlicher Diversität. Trans-Personen berichten immer wieder davon, dass ihnen Erstaunen entgegengebracht wird, weshalb sie plötzlich vermeintlich so intensiv öffentlich stattfinden. Bis hin zu der transfeindlichen Vermutung, es handele sich um eine »Mode«. Die Wahrheit ist, dass es schon immer Trans-Personen gab, so wie es schon immer non-binär-geschlechtliche Menschen gab. Aber durch die strukturelle Verbesserung der Aufmerksamkeitströme durch soziale Medien traten zwei Effekte ein: Zum einen konnte eine bis dahin weitgehend ignorierte Minderheit lautstark für ihre Rechte und oft genug um ihr Leben kämpfen. Zum anderen erfuhren viele Menschen dadurch überhaupt erst, dass sie nicht allein sind, konnten eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe entwickeln. Solche Mechaniken der digitalen, sozial-medial geprägten Gesellschaft sind identitätsstiftend und manchmal lebensrettend. Wir müssen lernen Das Welpen-Problem ist also das Begleitsymptom einer sehr viel größeren, überwiegend positiven Veränderung der gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsströme. Wir haben noch nicht ausreichend verstanden, wie sich die neue, im Großen und Ganzen gerechtere Verteilung der Aufmerksamkeit nachhaltiger gestalten lässt. Diese Lücke im gesellschaftlichen Fortschritt nehmen wir als Problem wahr.