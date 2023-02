Der Propagandasirup tropft in Deutschland auf fruchtbaren Boden

Es gibt auch konservativen Antiamerikanismus, der über die schlimmen, ahnungslosen Kulturbanausen schimpft, nicht zu vergessen digital feindlichen Antiamerikanismus, der bei den großen Techkonzernen einen Trupp Teufel am Werk sieht. Und Reaktionäre und Autoritäre sehen den Gottseibeiuns im lange von Amerika vorangetriebenen Liberalismus.

Putin erwähnt nicht umsonst in seiner Rede das böse »Nazi-unterstützende« Amerika und verdammt die geschlechtliche und sexuelle Freiheit, die aus dem Westen stamme und gegen die Russland seine Kinder verteidigen müsse – Anknüpfungspunkte für den illiberalen Antiamerikanismus. Und zugleich ein Instrument für die Verantwortungsabwehr: Was auch immer passiert – nicht Putin ist schuld, sondern Amerika.

Es herrscht ähnlich wie beim Antisemitismus in Deutschland kein Mangel an Antiamerikanismen, und sie sind in den Augen der Querfront hervorragend dazu geeignet, Putin zu entlasten, ihm alles zu verzeihen, ihn als von den Amerikanern arg bedrängtes Hascherl zu betrachten, das gar nicht anders könne. Es ist die antiamerikanische Begleitmusik einer Täter-Opfer-Umkehr, mit der Faschismus grundsätzlich funktioniert, weil die (inszenierte) Selbstverteidigung ein so edles, gut funktionierendes, heldenhaftes Kampf- und Kriegsmotiv ist.

Und dieser Propagandasirup der Täter-Opfer-Umkehr tropft in Deutschland auf fruchtbaren Boden: Die deutsche Putin-Querfront würde womöglich sogar noch eine von Russland geworfene Atombombe als Schuld der Amerikaner und des Westens darstellen. Der Krieg fing damit an, dass die Ukraine sich wehrte, so schallt es aus den Querfront-Mündern.

Das ist die katastrophale Lehre aus der so gut funktionierenden russischen Propaganda und ihrer wagenknechtschen Apologeten: Ohne Realität existiert keine Moral.