Was auch gut ist: Der Lehrplan ist noch nicht durch die Schulbürokratie festgelegt, stattdessen wird experimentiert. So besteht die Chance, dass sich Lehrende und Kinder – das Experiment beginnt in Klasse 5 – gegenseitig erzählen, was sie relevant und spannend finden und damit etwas zustande bringen, was über die von der Wirtschaft gewünschte Digital-Ertüchtigung für den durstigen Arbeitsmarkt hinausgeht.

Da wir in der Netzwelt ebenfalls Woche für Woche, Tag für Tag versuchen, Ihnen die Lebenswelt Internet zu vermitteln, haben wir ein paar Vorschläge zusammengestellt, was das neue Schulfach leisten könnte.

Lektion eins: Influencer

Man wird kaum Elfjährige finden, die nicht schon einen festen Stamm an Influencern haben, denen sie auf allen möglichen Wegen folgen. Einerseits ist das Geschäft nicht viel anders als in der Blütezeit der »Bravo«. Andererseits ist der ständige Dialog, der das jugendliche Publikum bei der Stange hält, für die neue Generation von Stars so schlauchend , dass kaum einer oder eine mehr als ein paar Jahre durchhält.

Was liegt also näher, als die Influencer der Stunde zum Schulstoff zu machen: Womit zum Beispiel verdienen sie ihren Lebensunterhalt? Bekommen sie Geld von YouTube, Instagram und TikTok, um die Jugendlichen immer am Screen zu halten? Oder sind sie auf Provisionen angewiesen, sodass sie vielleicht nicht allzu kritisch hinsehen, ob sich das von ihnen angepriesene Spiel als Taschengeldgrab entpuppt? Und: Ist die neueste Kontroverse nicht vielleicht nur eine Methode, künstlich Relevanz zu erzeugen? Auch die nötige Arbeitszeit, um alle Kanäle von Twitter bis YouTube zu befüllen, dürfte einen Blick wert sein und einige Illusionen vom Influencertum platzen lassen.