Die heftig umstrittene EU-Urheberrechtsreform ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) rechtmäßig. Das Gericht in Luxemburg wies am Dienstag eine Klage Polens gegen den bekanntesten Teil der Reform ab – den »Uploadfilter«-Artikel 17. Es verwies darauf , dass die Regelung angemessene Garantien vorsehe, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit auf Plattformen wie YouTube zu wahren (Rechtssache C-401/19).

Die Copyright-Reform von 2019 sollte das veraltete Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung zusichern. In Deutschland und anderen EU-Ländern gab es dagegen große Proteste. Bürgerrechtler und Gegner von Artikel 17 (ehemals Artikel 13) bemängelten vor allem, dass Plattformen wie YouTube schon beim Hochladen prüfen müssen, ob Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. Das sei nur über Filter möglich, bei denen die Gefahr bestehe, dass mehr als nötig aussortiert werde, was einer Zensur gleichkäme. Im Frühjahr 2019 protestierten Zehntausende in Deutschland gegen die damals noch nicht final beschlossene Richtlinie.