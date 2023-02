Doch das Gericht sieht vor allem die Käuferin der Tapete in der Pflicht: »Derjenige, der von fremden Lichtbildern Gebrauch macht, indem er diese in seinem Internetauftritt veröffentlicht, muss sich vergewissern, dass dies mit Erlaubnis des Berechtigten geschieht«, heißt es in der Entscheidung. Da sich die Ferienwohnungs-Eigentümerin gar nicht erkundigt habe, könne sie sich nicht auf Pflichtverletzungen des Fotografen berufen. Das Landgericht sah auch keine Beweise für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung, bei der nur Pseudo-Schäden eingeklagt werden, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlich zu erzielenden Erträgen stehen.