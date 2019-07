"Aber neues Amt, neues Glück." Mit diesen Worten endete die jüngste Kolumne Sascha Lobos, die sich um Ursula von der Leyen drehte, die möglicherweise nächste Präsidentin der Europäischen Kommission. Lobo ging es dabei vor allem um von der Leyens Politikstil, den Lobo anhand der Netzsperren-Debatte vom Ende der Nullerjahre mit Schlagworten wie Emotionalisierung, Inszenierung und Intransparenz nachzeichnete.

"Interessant jedoch, wer von der Leyen jetzt für 'nicht die schlechteste Wahl' hält", wunderte sich Lobo in seiner Kolumne: "Was in einer Welt mit Trump, Salvini und Boris Johnson ungefähr dem Kompliment für die Köchin entspricht, immerhin sei das Abendessen nicht radioaktiv."

Lobo schrieb, von der Leyen habe das Talent, ihre Gegner zu Höchstleistungen anzuspornen. Retrospektiv sei ihre größte, netzpolitische Leistung eine indirekte gewesen: "Sie war Anlass für das bis dahin größte und wirksamste, deutsche Politik-Mem: Zensursula."

In seinem Debatten-Podcast setzt sich Sascha Lobo mit den Leser-Reaktionen auf seinen Text auseinander. Für den Kolumnisten ist die neue Episode übrigens eine besondere, denn es handelt sich um die 100. Folge.

Wie und wo kann ich den Podcast abonnieren?

Sie finden "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" regelmäßig sonntags auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind.

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Sascha-Lobo-Podcast abonnieren, er kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Androidgerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.