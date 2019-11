Das Bundesgericht in Boston hat am Dienstag entschieden, dass die anlasslose Durchsuchung von Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops und anderen elektronischen Geräten von Reisenden beim Grenzübertritt in die USA verfassungswidrig ist.

Die Bürgerrechtsorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU) und Electronic Frontier Foundation (EFF) hatten wegen der zunehmenden Zahl der Durchsuchungen elektronischer Geräte wie Laptops und Smartphones im vergangenen Jahr im Namen von elf Betroffenen Klage gegen das Heimatschutzministerium und gegen zwei Grenzschutzbehörden eingelegt. Die Smartphones und Laptops der Betroffenen waren ohne individuellen Verdacht bei der Einreise in die USA durchsucht worden.

Die Bürgerrechtsorganisationen teilten mit, Grenzschutzbeamte müssten nun konkrete Verdachtsmomente vorweisen, um Inhalte von elektronischen Geräten zu durchsuchen. Das Gericht habe deutlich gemacht, dass das Recht auf Privatsphäre auch auf Reisen gelte.

"Das ist ein großartiger Tag für Reisende, die die internationale Grenze jetzt passieren können, ohne befürchten zu müssen, dass die Regierung ohne jeden Verdacht die außerordentlich sensiblen Informationen durchsucht, die wir alle in unseren elektronischen Geräten haben", sagte die EFF-Anwältin Sophia Cope zu der Entscheidung.

Die ACLU teilte mit, die Zahl der Durchsuchungen elektronischer Geräte an Grenzübergängen in die USA habe deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr habe die Grenzschutzbehörde mehr als 33.000 Geräte untersucht, fast viermal so viele wie noch vor drei Jahren.