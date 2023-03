Die Regierung in Washington droht TikTok mit einem möglichen Verbot in den USA, sollte die vor allem bei Jugendlichen beliebte Video-Plattform nicht von der chinesischen Mutter ByteDance abgespalten werden. Die US-Regierung habe die chinesischen Eigentümer von TikTok aufgefordert, ihre Anteile an der Kurzvideo-App zu veräußern oder mit einem möglichen Verbot in den USA zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch das »Wall Street Journal« berichtete über den Vorgang. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab. Den Bericht des »Wall Street Journals« finden Sie hier .