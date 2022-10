Noch seien die Überlegungen in einem frühen Stadium und drehten sich darum, welche Instrumente der Regierung und den Geheimdiensten der USA überhaupt zur Verfügung stünden, heißt es im Bericht von »Bloomberg«. Eines davon sei möglicherweise das »Committee on Foreign Investment in the United States« (CFUIS). Dieser Ausschuss wird vom US-Finanzminister geleitet und besteht aus neun Vertretern verschiedener Ministerien und Abteilungen, die Nachrichtendienste können eine beratende Rolle einnehmen. Die Verfahren sind geheim. Am Ende könnte die Entscheidung stehen, bestimmte Transaktionen der untersuchten US-Unternehmen zu untersagen, wenn sie drohen, die nationale Sicherheit der USA zu beeinträchtigen.