Ein früherer Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA ist wegen der Weitergabe geheimer Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks verurteilt worden. Eine Geschworenenjury an einem Bundesgericht im US-Bundesstaat New York befand Joshua Adam Schulte am Mittwoch (Ortszeit) in allen neun Anklagepunkten für schuldig, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Ihm drohen nun bis zu 80 Jahre Haft. Der 33-Jährige sei »für einen der dreistesten und folgenschwersten Fälle von Spionage in der US-Geschichte verurteilt« worden, teilte der zuständige Staatsanwalt Damian Williams mit.