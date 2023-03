Die Organisation »Catholic Laity and Clergy for Renewal« (deutsch: »Katholische Laien und Kleriker für Erneuerung«) bestätigte den Kauf und die Weitergabe von Daten. Deren Vorsitzender, Jayd Henricks, erklärte in der Onlineausgabe der Zeitschrift »First Things« : »Als Teil unserer Analyse haben wir herausgefunden, dass einige Geistliche öffentlich Interesse an Handlungen bekundet haben, die ihrem Keuschheitsversprechen widersprechen.«