Das US-Militär streut in den sozialen Medien offenbar schon seit Jahren gezielt Informationen in seinem Sinne – unter falscher Flagge, mithilfe von Fake-Profilen. Nun jedoch habe das amerikanische Verteidigungsministerium angekündigt, diese Praxis genau zu prüfen, heißt es in einem Bericht der »Washington Post« . Alle Einheiten, die in »psychologische Online-Operationen« verstrickt sind, sind demnach vom Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik Colin Kahl dazu aufgefordert worden, bis Oktober einen detaillierten Bericht über ihre Aktivitäten abzuliefern.