Auch Apple bezeichnete die EU-Pläne im Vorfeld als innovationshemmend, da die USB-Normen laufend aktualisiert würden. Wenn aber immer erst der Gesetzestext aktualisiert werden müsse, so die Argumentation, könnten Verbesserungen in Europa erst sehr viel später ankommen als im Rest der Welt. Apple hat der EU-Kommission außerdem vorgeworfen, nicht konkret auf das Zusammenspiel zwischen Kabeln und Ladegeräten einzugehen, was »zu Verwirrung bei den Verbrauchern und potenziellen Sicherheitsrisiken« führen könne.

Wird das Versions-Chaos bei USB-C bald übersichtlicher?

Derzeit sorgen viele Standards für ein regelrechtes Namenschaos . Das Problem: USB-C-Kabel und -Stecker sehen alle gleich aus. Doch es gibt riesige Unterschiede bei Datenrate und Ladetempo. So wird schon die Kabelwahl zu einer Qual. Denn äußerlich ist vielen Kabeln nicht anzumerken, ob sie etwa mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Megabit oder 40 Gigabit pro Sekunde daherkommen. Bemerkbar macht sich so etwas eher am Preis: Günstige USB-C-Kabel sind für weniger als zehn Euro zu haben, während USB-4- und Thunderbolt-4-Kabel teilweise mehr als 30 Euro kosten.

Doch noch viel wichtiger: Nicht alle USB-C-Kabel eignen sich zum Laden. Falsche Kabel können Laptops sogar zerstören . Mit Tests und Zertifikaten will das sogenannte USB Implementers Forum (USB-IF) verhindern, das so etwas passiert. Das Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, Verbraucherinnen und Verbraucher künftig präziser zu informieren und ruft Hersteller dazu auf, irritierende Bezeichnungen wie USB4 Gen3x2 lieber wegzulassen.

Sticker mit konkreten Angaben wie »40 Gbps« und »60 Watt« sollen stattdessen auf der Packung kleben . Doch diese Maßnahme allein wird das Versions-Verwirrspiel wohl nicht beenden. Denn offiziell vom USB-IF abgesegnet ist nur ein Bruchteil der USB-Geräte auf dem Markt, schreibt »The Verge« . Und bei neuen Geräten kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass die schnellste Buchse verbaut und ein Turbokabel in der Packung liegt. Denn bei Tastatur und Maus etwa braucht es keine 40 Gigabit pro Sekunde und 100-Watt-Ladepower.