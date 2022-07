Gilt der Button auch für ältere Verträge?

Ja. Auch Abos, die vor dem 1. Juli dieses Jahres abgeschlossen wurden, dürfen über die Website des Anbieters beendet werden. Dazu zählen auch schriftlich oder telefonisch abgeschlossene Verträge.

Halten sich Online-Plattformen an die neue Regel?

Die meisten großen Anbieter haben ihre Websites bereits umgestellt. Telekom, Vodafone, Telefónica und Co. haben einen Button auf der Startseite platziert, um die Kündigung einzuleiten. Die Buttons sind zwar längst nicht so prominent platziert wie die Vertragsangebote, aber zumindest nicht mehr in den Tiefen der Website versteckt.

Doch längst nicht alle Portale bieten den Button bereits auf ihren Websites an. Mögliche Startschwierigkeiten sieht Oliver Buttler vor allem bei kleineren Firmen: »Vielleicht wird es ein holpriger Start für kleinere Anbieter, die sich programmiertechnisch erst einmal umstellen müssen.«

Was passiert, wenn der Knopf fehlt?

Sollte kein Button auf der Website verfügbar sein, dürfen Kunden laut Gesetz den Vertrag sofort fristlos kündigen. Allerdings rät Verbraucherschützer Buttler erst einmal zu Gelassenheit. »Aus Erfahrung würde ich davon abraten, gleich zu Beginn wegen eines fehlenden Buttons einen Rechtsstreit vom Zaun zu brechen.« Richter räumten Anbietern möglicherweise eine Schonfrist ein, wenn der Button nicht sofort in den ersten Tagen verfügbar ist. Und selbst dann sei fraglich, ob es sich finanziell lohne, vor Gericht zu ziehen, sagt Buttler.

Kundinnen und Kunden sollten stattdessen den Sachverhalt mit Screenshots dokumentieren und an die Verbraucherschützer weiterleiten. »Wir werden die Websites beobachten und massiv reingrätschen, wenn da nichts passiert«, sagt Buttler. »Es darf natürlich nicht sein, dass wir eine neue gesetzliche Regelung haben, die nicht umgesetzt wird.« Sollten Anbieter den Button weglassen, dann droht eine Abmahnung.

Inzwischen macht auch die Europäische Union Druck. Nachdem sich Verbraucherschützer bei der Europäischen Kommission beschwert hatten, hat nun auch Amazon die Kündigung seiner »Prime«-Mitgliedschaft überarbeitet und vereinfacht.