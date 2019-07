Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und das Computer Emergency Response Team des Bundes (CERT) warnen vor einer Sicherheitslücke in der aktuellen Version 3.0.7.1 des VLC Media Players. Allerdings gibt es rund um die Sicherheitswarnungen Verwirrung. Zunächst stufte das BSI das Risiko der Schwachstelle als "hoch" ein, inzwischen aber wurde die Warnung mehrfach verändert: Erst galt die Bedrohung als "mittel", inzwischen sogar nur noch als "niedrig".

Nach der ersten alarmierenden Warnung meldeten sich die Entwickler des VLC Media Players per Twitter zur Wort: Das Projekt VideoLAN gab an, der Player sei nicht direkt durch eine Sicherheitslücke betroffen. Vielmehr handele es sich um einen Fehler in der Bibliothek eines Drittanbieters, welcher vor mehr als 16 Monaten bereits behoben wurde. Die verschiedenen Sicherheitsstellen hätten sich im Vorfeld nicht mit VideoLAN in Verbindung gesetzt. Hätten sie es getan, wüssten sie, dass der VLC-Player seit Version 3.0.3 nicht mehr von der Schwachstelle betroffen ist. Die aktuelle Version hat die Nummer 3.0.7.1.

Das CERT hatte zunächst geschrieben, eine manipulierte Videodatei könne einen Bug im MKV-Modul des Players ausnutzen und zu einem Speicherüberlauf führen. Dadurch hätten "beliebiger Programmcode ausgeführt, einen Denial of Service Zustand hergestellt, Informationen offengelegt oder Dateien manipuliert werden können". Zugriffsrechte oder die Zustimmung des Nutzers hätte es nicht gebraucht.

Anmerkung: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Aufgrund der inzwischen von BSI und CERT abgeänderten Warnungen haben wir den Text entsprechend angepasst. Eine Stellungnahme des BSI steht noch aus.