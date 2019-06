Urteil zu Vodafone Pass Streaming-Option fürs Handy muss EU-weit gelten

Mobilfunk-Tarifoptionen für unbegrenztes Musik- oder Videostreaming bei bestimmten Diensten müssen EU-weit gelten. Das geht aus einem Urteil hervor, das der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) beim Landgericht Düsseldorf erwirkt hat (Az.: 12 O 158/18). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im konkreten Fall hatten die Verbraucherschützer gegen den Anbieter Vodafone geklagt, weil der die Auslands-Nutzung von Apps, die Teil der Tarifoption Vodafone Pass sind, auf das Datenvolumen angerechnet hatte. Die begrenzte Gültigkeit der Tarifoption verstößt den Richtern zufolge aber gegen die EU-Telekom-Binnenmarkt-Verordnung. Diese regelt, dass man seinen Mobilfunktarif in anderen EU-Mitgliedsstaaten genauso und ohne Aufpreis nutzen kann wie im Heimatland.

Anbieter solcher Tarifoptionen - man spricht von Zero Rating - müssen zudem ausreichend über wesentliche Nutzungseinschränkungen informieren, heißt es. Im Fall des Vodafone-Angebots wurden etwa Sprach- und Videotelefonie, Werbung oder das Öffnen externer Links über die vereinbarten Apps aufs Datenvolumen angerechnet. Das stand aber nur in einer Preislisten-Fußnote und den FAQ, was die Richter als irreführende Werbung einstuften.

Eine andere Einschränkung des Angebots hielt das Gericht hingegen für zulässig: Die vereinbarten Apps dürfen ohne Verbrauch des Datenvolumens nur auf dem Gerät genutzt werden, in dem die Sim-Karte zum Mobilfunkvertrag steckt. Verwenden sie das Gerät als mobilen Hotspot, gilt die Flatrate nicht. Der vzbv hat gegen diesen Teil des Urteils Berufung eingelegt.