Die digitale Kriminalität hat sich insgesamt, wie in einer Art Aufrüstungsspirale der Kriminellen, ein großes Stück weit in andere Richtungen verschoben als diejenige, in der man mit der Vorratsdatenspeicherung etwas anfangen könnte. Das heißt, die Argumente der Befürworter für eine anlasslose Überwachung der Verbindungen aller Menschen in Deutschland waren schon immer schwach, siehe die Abschmetterung durch die höchsten Gerichte – und sie werden auch noch immer schwächer.

Vollends detonieren die Pro-Argumente aber mit einer simplen Erkenntnis: Die Vorratsdatenspeicherung soll eigentlich Geld sparen. Hä? Natürlich, das möchte man in keiner Sekunde bestreiten, geht es den Befürwortern wirklich um das Wohlergehen missbrauchter Kinder und den Schutz noch nicht missbrauchter Kinder, zumindest geht es ihnen auch darum.

Aber in der Vorratsdatenspeicherung sehen Innenministerien und Exekutivbehörden vor allem eine Methode, um weniger Geld auszugeben. Denn es gibt die Mittel, um dieses katastrophalen Problems Herr zu werden, sie sind aber preisintensiv. Es handelt sich um gut ausgebildete Ermittler:innen aus Fleisch und Blut, die ihre teure Zeit investieren müssten. Es handelt sich um die strukturierte Auswertung der gigantischen Datensätze, die regelmäßig beschlagnahmt werden. Wofür Technologien, also teure Hard- und Software, und entsprechendes, fähiges Personal gebraucht werden.

Ermittelnde sagen deshalb, offen oder hinter vorgehaltener Hand, dass die eigentliche Schlacht nicht oder nicht mehr online geschlagen wird, sondern offline. Und das kostet, gerade in Zeiten, in denen mehr Geld für Beamte und den öffentlichen Dienst vielleicht nicht allen politisch besonders mundet. Notwendig wäre es trotzdem. Um dieser Notwendigkeit nicht oder nicht so aufwendig begegnen zu müssen, soll es eben die Vorratsdatenspeicherung richten. Einen Teil der Arbeit machen dann die Provider, die alles speichern und zugriffsfähig vorhalten sollen, was wiederum die Öffentlichkeit bezahlt.

Ja, mit der Vorratsdatenspeicherung bezahlen die Menschen ihre eigene Überwachung, und zwar alle.

Browserverlauf aller Menschen in Deutschland

Wer immer noch nicht überzeugt ist, dass es am Ende tatsächlich um Geld geht, kann einfach die Realität betrachten. Das hilft ja oft. Denn insbesondere von den beiden Parteien in der Regierung, die die Vorratsdatenspeicherung nicht wollen, gibt es eine Vielzahl von Gegenvorschlägen, Angeboten, alternativen Herangehensweisen, die manchmal sogar ohne irrwitzig viel zusätzliches Personal daherkommen.

Die FDP hat ein sogenanntes »Quick Freeze«-Verfahren vorgeschlagen. Die entscheidenden Identifikationsdaten sind die IP-Adressen von denjenigen, die bestimmte Internetseiten besucht haben. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es gewissermaßen im Kern darum, auf eine Art Browserverlauf aller Menschen in Deutschland staatlich zugreifen zu können. Bei Quick Freeze können die Ermittelnden bei konkretem Verdacht den Providern auf richterliche Anordnung zurufen, Achtung, speichern bitte bei Fall XYZ. Dann wird kurzfristig gespeichert und die Daten mit Gerichtsanordnung auch herausgegeben.

Das hört sich an wie ein guter Kompromiss, aber eben nur für Leute, die das bizarre Zombieritual der Vorratsdatenspeicherung ohnehin als genau das sehen. Das Innenministerium hat den FDP-Vorschlag als, Zitat: »nicht praxistauglich« abgewiesen. Wer sich mit politischem Amtssprech beschäftigt, weiß, dass dafür viele Deutungen existieren, die wahrscheinlichste aber ist: Es ist etwas aufwendiger und deshalb mit den gegenwärtigen Personaldecken und Prozessen nicht ausreichend gut durchführbar. Also auch wieder fehlendes Geld für ausgebildetes Personal und Umstrukturierungen, das nicht investiert werden soll.