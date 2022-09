Der letzte Halbsatz ist eine Ohrfeige für die Große Koalition von 2015 und ihrer Nachfolger, die am deutschen Gesetz festhielten. Obwohl das heutige Urteil absehbar war, hat auch die aktuelle Regierung nichts dafür getan, diese Ohrfeige zu verhindern.

Eine Hintertür bleibt offen

Im heutigen Urteil der Richter steckt trotzdem ein großes Aber. Die Worte »Bekämpfung schwerer Kriminalität« verweisen bereits auf die gar nicht mal so kleine Hintertür, die sich das Gericht offenhält: Es gibt Szenarien auch unterhalb der akuten Bedrohung der nationalen Sicherheit, in denen eine Vorratsdatenspeicherung nicht sofort mit EU-Recht kollidiert. Zum Beispiel, wenn sie eben nicht allgemein, sondern gezielt eingesetzt wird, also bezogen auf bestimmte Personenkreise oder Orte, und zudem zeitlich begrenzt (dabei aber verlängerbar) bleibt. Für IP-Adressen gilt nicht einmal die strenge Beschränkung auf einen Personenkreis oder Ort, nur der zeitliche Rahmen.