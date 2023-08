In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Beschwerden von Betroffenen, weil Dienste wie ChatGPT falsche Informationen über sie verbreitet hatten. Kelber räumte ein, die Umsetzung der Datenschutzgesetze sei im Kontext künstlicher Intelligenz eine Herausforderung. So lägen Trainingsdaten in der Regel nicht mehr als Rohdaten vor, sondern seien bereits in die Systeme integriert. Das mache die Durchsetzung von Rechten wie etwa die Löschung personenbezogener Daten schwierig. Deshalb fordert er, das Problem bereits bei der Erfassung von Trainingsdaten anzugehen. »Da wäre es zum Beispiel wichtig, solche Daten klar zu pseudonymisieren oder zu anonymisieren, bevor sie als Trainingsdaten verwendet werden«, betonte Kelber.