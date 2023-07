Die bloße Verwendung eines gendersprachlichen Begriffs ruft offenbar diesen Denkstrudel hervor: Jemand gendert in meiner Gegenwart, das muss auf mich bezogen sein, also will mich diese Person erziehen, so wird mir meine Freiheit geraubt, dass ich mich ausdrücken kann, wie ich will, also muss ich sofort und härtestmöglich dagegenhalten, denn ich sowie die freiheitlich-demokratische Grund- und Gesellschaftsordnung sind offensichtlich bedroht!