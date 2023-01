Nach iranischen Drohungen WhatsApp bekommt Funktion gegen Internetsperren

Die nun in WhatsApp integrierte Funktion macht das Sperren von WhatsApp durch Zensurbehörden und die mit ihnen kooperierenden Unternehmen zwar schwerer, aber nicht unmöglich. So bietet WhatsApp selbst keine Proxy-Server an, die zur Umgehung der Sperren dienen könnten. Stattdessen sollen die Datenumleitungen von Freiwilligen und Hilfsorganisationen betrieben werden. WhatsApp stellt die dazu notwendige Software kostenlos zur Verfügung.