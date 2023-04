Es geht um Kriminelle, die sich als Angehörige in Not ausgeben: Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), hat in einem Interview auf die Dimensionen des Messenger-Betrugs in Deutschlands hingewiesen. 40.000 Fälle sind demnach 2022 allein in den ersten acht Monaten des Jahres bei der Polizei gemeldet worden, mit einem Gesamtschaden von rund 22 Millionen Euro. Betroffen seien nicht nur ältere, sondern auch jüngere Menschen, wie Münch der Funke Mediengruppe sagte. Er sprach von einem »verbreiteten Phänomen«.