Entschlüsselungszwang für WhatsApp Hände weg vom Chat-Geheimnis

Das Innenministerium will WhatsApp, Threema und Apple zwingen, Nachrichten für die Sicherheitsbehörden zu entschlüsseln. Mit so einem Gesetz würde die Bundesregierung nicht nur Nutzern in Deutschland schaden.

Fabian Sommer/DPA Tippen im Messenger: Eine Warnung an Kriminelle, andere Dienste zu nutzen