Woker Antisemitismus Ihr seid gegen jede Diskriminierung, außer sie betrifft Juden und Israelis?

Eine Kolumne von Sascha Lobo

Eine Kolumne von Sascha Lobo

In Deutschland mangelt es an fast nichts, am wenigsten an Antisemitismus – von links und rechts, von Muslimen, Christen und Verschwörungsgläubigen. Aber nun breitet sich auch noch der Israel-bezogene Antisemitismus aus.