Dass das Papier nicht zum Kampfschrei einer Generation wurde, liegt an vielem: Bankman-Fried und die vielen Co-Autoren, denen Altmann dankt, sind keine begnadeten Rhetoriker und haben buchstäblich keinen einzigen originellen Gedanken formuliert. Das bedingungslose Grundeinkommen wird schon seit Jahrzehnten debattiert und Altmans Papier ist einer der unausgegorensten Entwürfe. Der neunseitige Essay nennt keine Quellen, nur einen Experten und ignoriert fast alles, was zu dem Thema schon gesagt wurde. Der Text hätte auch von einer frühen Alphaversion von ChatGPT geschrieben worden sein können.

Zynische Sicht auf Politik

Die fehlende Begeisterung von Altmans Altersgenossen liegt wohl auch daran, dass der Betrag, den der Unternehmer seinen Mitbürgern in den USA in Aussicht stellt, alles andere als beeindruckend ist: 13.500 Dollar im Jahr, aber nur nach einem Jahrzehnt fast zügellosen Wachstums. Schon 2023 würde der Betrag nicht ausreichen, um Miete und eine Krankenversicherung in den USA zu bezahlen, geschweige denn Studierendendarlehen zurückzuzahlen.

Für viele wäre Altmans Utopie eine grässliche Dystopie. Die Dividende des »Kapitalismus für alle« ist viel zu gering, um das aufzugeben, was Altman geringschätzig als Misserfolg karikiert: den Staat mit seinen Sozialprogrammen und progressiv steigenden Einkommenssteuersätzen. Wahlen sieht der Standford-Studienabbrecher lediglich als institutionalisierte Praxis, mit der sich die verschiedenen politischen Lager Geldströme in die eigenen Taschen leiten.

Der Platz am Geldhahn

Worldcoin hat nun die Vision von Altman in Hardware und Code gegossen und wirbt darum, Teil eines Gewinnerklubs zu sein. Denn die Worldcoin-Erträge sollen zum Teil wieder an die Community verteilt werden. Dass die Quellen solcher Erträge derzeit mehr als unklar sind, ist Teil des Konzepts. So müssen Worldcoin-Mitarbeiter eigens hervorheben , dass das Projekt tatsächlich gewinnorientiert ist, die gewinnbringenden Apps und Dienste sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Bis dahin muss die reichlich vorhandene Anschubfinanzierung genügen. In den USA werden die Worldcoins übrigens zunächst nicht verfügbar sein. Washington hat nach der Blamage um Sam Bankman-Fried erst einmal genug von Krypto-Visionären, auch die müssen sich nun an Finanzmarktregulierungen halten.

Die Chancen stehen nicht gut, dass Worldcoin ein Erfolg wird – zu viele Konkurrenten sind bereits mit ihren ID-Lösungen auf dem Markt, Indien hat längst ein eigenes Programm mit Netzhaut-Scans etabliert. Altman und Kollegen müssen sich dennoch nicht sorgen, dass sie für ihre Weltutopie zahlen müssen: Auch Worldcoin ist so konzipiert, dass die Macher direkt am Geldhahn sitzen. Wenn genug andere an ihren Erfolg glauben, werden sie auch bei einer Pleite ihren Schnitt machen.