Der Konzern hatte bei der Umsetzung der Regeln entscheidende Fehler gemacht: So wurden Kinder nach ihrem Einverständnis für das Speichern und Verarbeiten von Daten zu Werbezwecken gefragt, noch bevor eine elterliche Zustimmung abgefragt wurde. Zudem blieben die Daten selbst dann auf Microsofts Servern gespeichert, wenn die Eltern nie zustimmten.

Microsoft zeigt sich einsichtig

Der Konzern bittet für den Verstoß um Entschuldigung und erklärt ihn in einem öffentlichen Statement zum Teil mit einem technischen Fehler: So sei es geplant gewesen, Accountdaten nach einer kurzen Wartezeit zu löschen. Praktisch aber seien sie dennoch jahrelang gespeichert geblieben. Zudem betont der Konzern, dass er die Account-Erstellung längst überarbeitet habe und auch daran arbeite, das System in der Zukunft zu verbessern, so wie es von der FTC gefordert wird. In den kommenden Monaten will Microsoft verschiedene Formen der Altersverifikation testen.