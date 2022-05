55 Prozent. Eine Zahl, in der sich Weltpolitik samt ihrer Folgen versteckt. Es handelte sich um den Anteil des 2021 von Deutschland importierten Erdgases, der aus Russland kam . Die Folgen lassen sich an der Ukraine-Politik erkennen: Deutschland wird von vielen internationalen Partnern als zögerlich empfunden. Im Hintergrund steht immer die – durch die Arbeit der jetzigen Bundesregierung immerhin schon reduzierte – Abhängigkeit des Landes vom russischen Gas.

Sascha Lobo Foto: Urban Zintel Jahrgang 1975, ist Autor und Strategieberater mit den Schwerpunkten Internet und digitale Technologien. 2019 erschien bei Kiepenheuer & Witsch sein Buch »Realitätsschock: Zehn Lehren aus der Gegenwart«. Gemeinsam mit Jule Lobo beschäftigt er sich im Podcast »Feel the News – Was Deutschland bewegt« mit aktuellen Debattenthemen.

Eine andere Zahl: 37,4 Prozent. Weltpolitisch ist sie wahrscheinlich wirkmächtiger, es handelt sich um den Anteil der deutschen Autoproduktion, der 2021 in China verkauft wurde . Ein Jahr zuvor lag er sogar bei 39,4 Prozent. Das bedeutet, dass eine hingeworfene Gesetzeszeile der Kommunistischen Partei Chinas die großen deutschen Automobilhersteller an den Rand des Ruins bringen kann. Dann könnte wohl nicht einmal Robert Habeck schnell ein paar Millionen Autos an andere Länder verkaufen.

Das ist nur die Spitze der Spitze des Eisbergs, die tiefe Abhängigkeit nicht nur Deutschlands, sondern der gesamten Weltwirtschaft von China wird oft kritisiert. Reduzieren lässt sie sich nur sehr schwer, vielleicht auch gar nicht, und die beiden Gründe dafür heißen Globalisierung und Digitalisierung. Diese Abhängigkeit ist der Hintergrund, vor dem die neuesten Enthüllungen über die chinesische Diktatur betrachtet werden müssen, die Xinjiang Police Files. Es handelt sich dabei um eine antimuslimische, rassistische, ethnische »Säuberung«, der Exil-Präsident der Uiguren spricht von Völkermord. Es ist vielleicht der erste digital betriebene Völkermord.

China liefert Überwachungstechnik in rund 80 Länder Das politische Konzept »Wandel durch Handel« ist seit dem russischen Debakel ohnehin schwer beschädigt. Jetzt könnte es sich sogar ins Gegenteil verkehren: Die liberalen Demokratien des Westens könnten sich wandeln, und das nicht zum Besseren, weil sie heftig mit China handeln. Denn der Überwachungs- und Kontroll-Apparat, der auch in den Xinjiang Police Files in seinen Umrissen sichtbar wird, ist zwar lange bekannt. Weniger bekannt hingegen ist der Export: China hat seine Überwachungstechnologien in rund 80 Länder geliefert, auch in Europa, zuletzt etwa nach Serbien. Das heißt, wir müssen uns ohnehin mit chinesischer Überwachung beschäftigen und deshalb mit der Technologie sowie der Ideologie dahinter. Die jetzt deutlich sichtbare Massenunterdrückung der Uiguren folgt aus dem wichtigsten, selbsterklärten Ziel, das die KP mithilfe der Überwachung erreichen will : »Aufrechterhaltung der Stabilität«. Diese Formulierung ist alles andere als irrelevant, sie stellt vielmehr sowohl die Perspektive auf die per Überwachung gesammelten Daten dar wie auch die Richtung der Interpretation.

Das wiederum liegt an einer Grundeigenschaft der Digitalisierung: Daten allein sind ein Haufen Infoschrott. Aussagekräftig werden sie erst, wenn man sich ein Ziel setzt, die dafür geeigneten Fragen stellt und diesen Fragen folgend die Daten auf die richtige Weise auswertet. Das hört sich banal an, es ist aber für jede Form der Massenüberwachung enorm relevant. Denn Überwachung, insbesondere in Diktaturen, darf alles – außer keine Ergebnisse produzieren. Hier muss man zwei Überwachungsideologien unterscheiden: Überwachung zur Verhaltensdokumentation, wie sie in Deutschland bei der klassischen Videoüberwachung an öffentlichen Orten verwendet wird. Und Überwachung zur Verhaltensvorhersage, die Kombination verschiedener Daten, um potenzielle Gefahren auszumachen.

Beide Überwachungsformen gehen technisch ineinander über, aber unterscheiden sich konzeptionell stark: Dokumentation ist auf die Vergangenheit bezogen, Vorhersage auf die Zukunft. Oder präziser: auf die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Zukunft eintritt. High-End-Überwachungmaschinerien arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Der Vorteil von Wahrscheinlichkeiten: Es gibt immer ein Ergebnis. Für einen Überwachungsapparat mit dem Zwang, Ergebnisse zu liefern, ist das fabelhaft. Für die Überwachten eher nicht. Denn fügt man zu diesem Prinzip das Ziel »Aufrechterhaltung der Stabilität« hinzu, dann werden die Daten aus der Überwachung benutzt, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der eine Person eine Gefahr für eben diese Stabilität darstellt. Eine der dazugehörigen Software-Plattformen heißt IJOP, kurz für Integrated Joint Operations Platform. Jede überwachte Person bekommt einen Score, wenn der Score eine bestimmte Höhe erreicht, handeln der Staat und seine Organe.

Diese Verfahrensweise erklärt auch, warum einzelne Personen wegen vollkommen absurder »Vergehen« weggesperrt werden. Adiljan T. musste ins Gefängnis, weil er zwei Wochen in einem bestimmten Fitnessstudio trainiert hatte . Das kann damit zusammenhängen, dass sich in dieser Zeit dort eventuelle Terrorverdächtige getroffen haben – muss aber nicht. Denn hier kommt eine andere urdigitale Mechanik ins Spiel: die Datenkorrelation. Das Prinzip ist simpel, es steckt auch hinter vielen Anwendungen der künstlichen Intelligenz, nämlich bestimmte, vermeintlich oder tatsächlich aussagekräftige Muster in Datensätzen zu finden, die sich gar nicht um Kausalität kümmern, sondern nur Korrelationsschlüsse aus der Kombination alter und neuer Daten ziehen. Die Behörden glauben dann beispielsweise: Jemand, der oft bei Rot über die Ampel geht und im Chat bestimmte Worte benutzt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Unruhestifter zu werden. Die überwachten Verhaltensweisen, die korreliert werden, können dabei vollkommen harmlos wirken und auch sein: Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, an Ramadan fasten. In Xinjiang sind mindestens 10.000 Menschen allein aufgrund der algorithmischen Korrelation ihrer Verhaltensdaten eingesperrt worden.

Je mehr Datensätze, desto besser, so glauben die Überwacher, rein technisch stimmt das. Manchmal wirkt die Logik dahinter aber, als würde man eine Nadel im Heuhaufen suchen und zu diesem Zweck mehr Heu bestellen. Das Programm, das mehr Heu bestellt, heißt Sharp Eyes, und führt viele unterschiedliche Datenquellen zusammen, »data fusion« in der Fachsprache. In China ist die Hälfte der Überwachungskameras der Welt aufgestellt, von den zwanzig meistüberwachten Städten des Planeten sind 17 in China. Diese Daten kann IJOP zusammenführen mit allen Adressdaten, Verhaltensdaten wie der Reise- und Konsumhistorie und physischen Attributen wie Gesichtsmerkmalen, Größe und Blutgruppe. Als besonders hilfreich hat sich während der Pandemie und ihren allgegenwärtigen Masken eine Alternative zur Gesichtserkennung erwiesen, die Gang-Erkennung, die die Bewegung der Körperteile zueinander analysiert und beinahe an die Eindeutigkeit der Fingerabdruck-Erkennung herankommt. Die der chinesische Staat natürlich auch gespeichert hat, ebenso wie Iris-Scans, die aus dutzenden Metern Entfernung hergestellt werden können, ohne dass man es bemerken würde. Auch DNA-Profile sind dort gespeichert, die unter verschiedenen Gesundheitsvorwänden gesammelt wurden. Selbstredend wird auch die Kommunikation wie Chats und Mails mit ausgewertet. Portale in die digitale Überwachungswelt Was man online nicht oder nur schwer erreichen kann, wird an Kontrollpunkten ausgelesen. Immer wieder wird man in mehreren chinesischen Provinzen gezwungen, das Smartphone an ein Lesegerät anzuschließen, das alle Daten überträgt und in die Datensammlung zur Person überführt. In Xinjiang sind an aus staatlicher Sicht neuralgischen Punkten wie vor Moscheen sogenannte »dreidimensionale Porträt- und integrierte Datentüren« aufgestellt, die an Metalldetektoren erinnern und eine Art Portal in die digitale Überwachungswelt darstellen. Schreitet man durch diese Türen, wird das Gesicht analysiert sowie alle von außen auslesbaren Daten vom Smartphone ausgelesen. Das an die Datentüren angeschlossene System IJOP berechnet wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass die soeben passierende Person für die Stabilität »gefährlich« ist – und schickt umgehend Pushnachrichten an die Datentür-bewachenden Polizisten. Die je nach Software-Einschätzung die Person befragen, verhören oder einsperren.