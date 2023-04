Müssen sich Porno-Seiten an deutsche Jugendschutzvorschriften halten, auch wenn sie ihren Firmensitz auf Zypern haben? Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat nun in mehreren Entscheidungen die Haltung deutscher Aufsichtsbehörden bestätigt: Um eine etwaige Sperre durch deutsche Provider zu verhindern, müssen die Portale Pornhub, YouPorn und Mydirtyhobby sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland keine pornografischen Inhalte zu Gesicht bekommen.