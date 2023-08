In einem ersten Schritt zur Durchsetzung der neuen Regeln hat Google das Löschen von Videos mit falschen Krebstherapien angekündigt. »Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen weltweit, es gibt einen stabilen Konsens über sichere Krebsbehandlungen von lokalen und globalen Gesundheitsbehörden, und es ist ein Thema, das anfällig für Fehlinformationen ist«, begründet YouTube die Wahl in einem Blogbeitrag . So würden etwa Beiträge entfernt, die Vitamin-C-Kuren als wirksame Alternative zur Strahlentherapie anpreisen. Parallel dazu kündigte das Unternehmen an, qualitativ hochwertige Informationen in eigenen Playlists zusammenzustellen.