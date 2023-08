Eine Aktion zweier Internetstars hat in New York zu einem Chaos mit Tausenden Menschen und einem Großeinsatz der Polizei geführt. Die beiden Internetstars Kai Cenat und Fanum, die bei Plattformen wie YouTube und Twitch Millionen von Fans haben, hatten übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge versprochen, am Freitagnachmittag um 16 Uhr (Ortszeit) auf dem Union Square mitten in Manhattan Geschenke aus einem Lastwagen zu verteilen.