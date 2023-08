Chaos, Gewalt und ein Großeinsatz der Polizei am Union Square in New York.

Jeffrey Maddrey, Polizeichef New York City:

»Wir haben so etwas schon erlebt, aber nicht auf diesem Gefahrenlevel, wenn junge Menschen unseren Befehlen nicht folgen. Sie haben sich bekämpft, sie haben sich verletzt. Sie haben uns angegriffen. Wir mussten uns verteidigen und wir mussten Menschen verhaftet.«

Was war passiert?

Ausgelöst haben das Chaos zwei Internetstars. Kai Cenat und Fanum haben bei Plattformen wie YouTube und Twitch Millionen von Followern. Und Cenat machte seinen Fans vor diesem Freitagnachmittag ein Versprechen.

Kai Cenat, Streamer:

»Ratet mal, was ich entschieden habe, zu tun. Ich habe entschieden, zu sagen: Scheiß drauf, ich habe meinen Kumpel Fanum angerufen und am Freitag werden wir Geschenke verteilen. Einfach weil ich gesagt habe: Scheiß drauf. Wir verschenken Computer, wir verschenken Playstations, ganz viel von dem Zeug.«

Um 16 Uhr Ortszeit sollte es losgehen. Aber schon bevor die Aktion beginnen konnte, versammelten sich extrem viele Menschen, am Ende wurde die Menge auf etwa 2000 Personen geschätzt.

Als Cenat seinen Wagen verließ, war längst Chaos ausgebrochen: Die Menschen hielten den Verkehr auf, warfen Gegenstände, attackierten Polizisten.

King Peele, Augenzeuge:

»Ich weiß nicht, ob du Der König der Löwen gesehen hast. Aber die Szene, in der alle Tiere den Hügel hinunterkommen – so hat sich das angefühlt. Es ist wie im Zoo. Es ist so ein Ansturm hier.«

Largent Lij Headley, Augenzeuge:

»Viele Menschen sind verhaftet worden. Die Polizei h at versucht, das Ganze zu stoppen. Und die Menschen haben Autos und so zerstört. Sie haben Windschutzscheiben zerstört, wie verrückt.«

Jeffrey Maddrey, Polizeichef New York City:

»Ich habe selbst gesehen, wie junge Menschen am Kopf und im Gesicht geblutet haben. Ich habe selbst gesehen, wie junge Menschen Panikattacken, Angstattacken, Asthmaattacken bekommen haben. Die Menschen hier haben gelitten. Es waren viele Menschen. Es war außer Kontrolle. Wir haben eine Weile gebraucht, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und viele junge Menschen sind verletzt worden.«

Cenat selber wurde vor Ort zunächst geschützt durch die Menge geführt. Letztlich aber entfernten Polizisten den Streamer zu seiner eigenen Sicherheit, wie es hieß.

Als sich die Szenen beruhigt hatten, blieb eine Spur der Verwüstung zurück. Und Cenat erwartet nun eine Anklage, weil er keine Genehmigung für die Veranstaltung eingeholt und die Menschen zu einem Tumult aufgestachelt habe.