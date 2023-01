Nach Berichten über den umstrittenen Einsatz von einer Software zur Gesichtserkennung am Eingang der berühmten Veranstaltungshalle Madison Square Garden hat New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James die Betreiberfirma um Antworten gebeten. Ein entsprechender Brief sei an die Madison Square Garden Entertainment Corporation übermittelt worden, teilte James am Mittwoch mit.