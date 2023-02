Bericht der Uno Nordkoreas Hacker erbeuten Rekordsummen für Atomprogramm

Bei Pjöngjangs Atomwaffenprogramm sehen die Uno-Expertinnen und Experten unterdessen erneut »eine deutliche Beschleunigung«. Die Bestände an spaltbarem Material stiegen an, neue nordkoreanische Atomrichtlinien sowie eine Reihe von Raketenstarts spiegelten dies. Anfang des Jahres hatte Kim eine exponentielle Erhöhung des Nukleararsenals in seinem Land angekündigt und die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel damit noch einmal verschärft.