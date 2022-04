Onlineshopping-Tipps So klappt die Rückabwicklung

Das Recht zum Widerruf im Onlinehandel soll den Nachteil ausgleichen, den der Käufer dadurch hat, dass er die Ware vor dem Kauf nicht begutachten konnte. Ab Erhalt der Ware hat man zwei Wochen Zeit, um den Kauf gegebenenfalls zu widerrufen. Wie alle Rechte sollten Sie auch dieses Recht fair und mit Augenmaß gegenüber dem Verkäufer ausüben, also die Ware sorgfältig auspacken und vor dem Zurücksenden wieder sorgsam verpacken.

Das Recht selbst wird durch eine Erklärung an den Verkäufer ausgeübt. Sie müssen dabei keine bestimmte Form wahren, sich aber eindeutig dahingehend äußern, dass Sie den Kauf widerrufen. Diese Erklärung sollten Sie so dokumentieren, dass Sie den Zeitpunkt des Widerrufs später nachweisen können.

Gefunden in »c't«

Viele Onlinehändler stellen eine Widerrufsfunktion in ihrem Webshop bereit. Das ist die beste Variante, denn dann muss der Händler per Gesetz auch rasch eine Bestätigung liefern. Kommt die nicht oder fehlt eine solche Funktion ganz, ist eine E-Mail das Mittel der Wahl. Dabei setzen Sie sich selbst oder noch besser einen Bekannten in CC, der den Empfang gegebenenfalls bestätigen kann. Auch ein Fax ist denkbar, allerdings geben die wenigsten Händler noch Faxnummern heraus. Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, versenden Sie den Widerruf auf verschiedenen Wegen – doppelt hält besser.