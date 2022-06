Wie schlägt sich das neue Playstation Plus im Vergleich zum Xbox Game Pass?

Was die Masse an halbwegs aktuellen Spielen angeht, liegt Microsofts Game Pass vorn. Derzeit gibt es dort 464 Spiele für Konsole und 430 für PC, Überschneidungen nicht mit eingerechnet. Das neue Playstation Plus Extra dürfte etwa 300 aktuelle Games bieten, mit Premium kommen noch mal rund 360 Playstation-3-Spiele sowie die Games für Playstation 1 und 2 oben drauf.

Preislich kommen Nutzerinnen und Nutzer beim umfangreichsten Xbox-Angebot, dem Game Pass Ultimate, im Vergleich zu Playstation Plus Extra und Premium einen beziehungsweise vier Euro günstiger weg. Der Game Pass Ultimate enthält zudem die Möglichkeit, diverse Spieleblockbuster per Cloudstreaming auch auf Smartphones und Tablets zu spielen.

Ein weiteres Manko von Playstation Plus: Anders als bei Microsoft, landen bei Sony Games der hauseigenen Studios nicht automatisch am Veröffentlichungstag im Abopaket. Als Grund führt Playstation-Chef Jim Ryan gegenüber Gamesindustry.biz an, dass neue Sony-Spiele durch einen direkten Release über Playstation Plus entwertet würden und dass eine solche Veröffentlichungsstrategie »Auswirkungen auf die Qualität der Spiele« haben würde.