Propaganda von Pro-Kreml-Kanälen Polizei dementiert Festnahme ukrainischer Waffenhändler

Am Wochenende haben Pro-Kreml-Kanäle in sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, dass angeblich eine von der deutschen Polizei beschlagnahmte Flugabwehrrakete zeigen soll. Dazu behaupteten sie, dass die Bremer Polizei Ukrainer verhaftet habe, die solche Waffen auf dem Schwarzmarkt hätten verkaufen wollen. Die Waffen seien eigentlich als Militärhilfe vom Westen in die Ukraine geliefert worden. Doch die Meldung ist falsch. Trotzdem erreichte sie allein auf dem Messenger Telegram deutlich über hunderttausend Aufrufe und verbreitete sich auch auf anderen Plattformen.