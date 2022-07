Wo Influencer auftreten, kann es auch mal laut werden. Das zumindest zeigte sich bei mehreren religiösen Stätten in Nepal in den letzten Monaten, wie das Nachrichtenportal »Rest Of World« berichtet . Demnach traten einigen TikToker dort offenbar so störend auf, dass einige der Verantwortlichen nun das Erstellen von Videos für die App kurzum verbieten wollen. In einigen Fällen sollen auch »No-TikTok«-Schilder aufgestellt worden sein.