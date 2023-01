Die saudi-arabische Regierung soll ranghohe Administratoren von Wikipedia als Regierungsagenten rekrutiert haben, um Inhalte zu kontrollieren. Das geht aus Recherchen der Organisationen Democracy for the Arab World Now (DAWN ) und SMEX , einer Organisation zum Schutz digitaler Rechte und Freiheit mit Sitz im Libanon, hervor. Beweise sammelten die NGOs durch Interviews mit Wikipedia, nahestehenden Quellen und inhaftierten Administratoren.