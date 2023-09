Umstrittene Werbung Ölkonzerne bezahlen Influencer für »Erwähnungen« auf Instagram und TikTok

»Kommt mit mir ein paar Snacks holen an unserer Shell-Tankstelle«, sagt die US-Influencerin The Petrol Princess in einem Video im Onlinedienst TikTok. Normalerweise posiert sie in verschiedenen Perücken für ihre 2,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, mal mit schwarzen Locken, mal mit pinken Strähnen. Dazwischen macht die Influencerin Werbung für den britischen Ölkonzern Shell.