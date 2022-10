Euractiv berichtete am Freitag , dass die für Cybersicherheit zuständige Nationale Sicherheitsbehörde zunächst keinen Hack bestätigen wollte. Der Sprecher der Behörde habe sich demnach zunächst geweigert, den Vorfall als Angriff zu bezeichnen. Die Behörde habe vom Parlament einen Bericht erhalten, aber könne noch keine Einzelheiten über die Geschehnisse bekannt geben.

Am Donnerstag war es auch in Polen im Senat, der zweiten Kammer des polnischen Parlaments, zu einem Ausfall des Computersystems gekommen. Der Pressedienst des Senats machte einen Hackerangriff verantwortlich. »Der Angriff erfolgte aus mehreren Richtungen, unter anderem auch aus Russland«, hieß es in einer Stellungnahme. Senatspräsident Tomasz Grodzki sagte, er wisse nicht, ob die Attacke damit zusammenhänge, dass der Senat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet habe, der Russland als terroristischen Staat einstuft.