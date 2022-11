Spoofing-Sperre Bundesnetzagentur macht Schutz vor gefälschten Rufnummern zur Pflicht

Zudem müssen die Anbieter künftig sicherstellen, dass bei Anrufen aus ausländischen Netzen keine deutsche Rufnummer im Display angezeigt wird. Die Nummernanzeige muss in solchen Fällen unterdrückt werden, der Anruf also als anonym angezeigt werden. Von der Regel ausgenommen seien Mobilfunkrufnummern im internationalen Roaming, so die Behörde weiter.

Die Angerufenen können besser reagieren

Die Idee hinter der neuen Schutzmaßnahme ist es, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei Anrufen, bei denen eine deutsche Rufnummer angezeigt wird, darauf verlassen können, dass wirklich der rechtmäßige Inhaber oder die rechtmäßige Inhaberin dieser Nummer am anderen Ende der Leitung ist.