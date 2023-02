Hacken und Lügen für Geld (2/2) Das Treffen mit der Geheimfirma

In fünf Videotelefonaten treten die Undercover-Reporter mit Team Jorge in Kontakt. Nur der Frontmann der Gruppe, Jorge selbst, macht dabei nie seine Kamera an. Wer ist er und wie kann das Team ein echtes Treffen einfädeln?