Bezahlfernsehen weiterverkauft Großrazzia wegen Streamingbetrugs

Zwei Personen unter Auflagen entlassen

»Bei Durchsuchungen an insgesamt zwölf Objekten wurde unter anderem umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt«, erklärten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Fünf Personen zwischen 54 und 57 Jahren befinden sich demnach zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Mitteilung zufolge waren den Festnahmen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Spezialisten für Cyberermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vorausgegangen.