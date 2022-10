Ganz abschalten ist der Trick

Einsparmöglichkeiten gibt es an anderer Stelle aber definitiv. Geräte komplett auszuschalten, anstatt sie bei Nichtbenutzung im Standby-Modus zu lassen, spare in einem Drei-Personen-Haushalt durchschnittlich 100 Euro jährlich ein, so Joshua Jahn. Mit Steckdosenleisten, die einen Kippschalter haben, lasse sich das ganz leicht umsetzen.

Zudem lohne es sich, nachts den Router abzuschalten, wenn der nicht gebraucht wird, so Jahn, oder wenigstens das WLAN. »So ein Router hat zwar keine hohe Leistung, aber dass er das ganze Jahr 24 Stunden am Tag läuft, verursacht auch locker 40 Euro an Kosten im Jahr«, erklärt er. Bei vielen Routern lassen sich Abschaltzeiten in den Einstellungen automatisieren.

Wer beim Streaming daheim Strom sparen will, kann das, indem er die Helligkeit reduziert und kleinere Geräte nutzt, erklärt Sebastian Klöß. Die Lieblingsserie auf dem Laptop oder Smartphone statt auf dem Fernseher zu schauen, verringere auf jeden Fall die Stromkosten. Und wer bei neueren Fernsehern auf die Hochkontrast-Funktion (HDR) verzichtet, verringere ebenfalls den Verbrauch.

Ob man aber in SD-, HD- oder 4K-Auflösung streamt, habe nur Auswirkungen auf den Verbrauch in den Rechenzentren, nicht aber auf die eigene Stromrechnung, so Klöß. Wer hier reduziert, tut also vor allem der Umwelt etwas Gutes und reduziert seinen CO₂-Abdruck.